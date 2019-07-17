Ученые заявили, что стакан сока в день может быть опасен

Участниками исследования, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, стали более 100 тысяч человек. Около девяти лет специалисты изучали, как сладкие напитки влияют на здоровье людей, средний возраст которых — 42 года.

Было установлено, что ежедневное употребление 100 миллилитров этих напитков увеличивает общий риск онкологии на 18 процентов, а риск рака молочной железы — на 22 процента. Помимо этого, употребление 100 процентов фруктовых соков тоже оказалось связано с риском развития рака, передает Medicalxpress.

«Это не первое исследование, по результатам которого сладкие напитки оказались связаны с проблемами со здоровьем. Ранее в этом году исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана обнаружили, что сладкие напитки связаны с повышенным риском ранней смерти, особенно у женщин», — пишет издание.