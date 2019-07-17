Путевые заметки: Что посетить в Петербурге летом 2019 года?

Что посетить в Санкт-Петербурге, чтобы запомнить путешествие надолго и удивить фотографиями в социальных сетях? Нетипичный гайд от 5-tv.ru.
Город на Неве уже давно попал в список самых популярных направлений Европы. Туристический сезон начался уже давно, но самым высоким периодом традиционно остается разгар лета. Это и комфортная погода для прогулок, и огромное количество мероприятий на открытом воздухе, и возможность посетить достопримечательности, которые закрыты или бессмысленны в другие сезоны.
Чем не только русских, но и иностранных путешественников привлекает Петербург? В первую очередь, город славится уникальной архитектурой и множеством памятников буквально на каждом шагу. В Северной столице довольно развитая и удобная инфраструктура. Питер — это не Париж! Здесь не придется наматывать километры из одной точки в другую. Все главные места находиться почти всегда рядом. Старый город, он же центр, относительно небольшой.
Жители города умудряются гармонично уживаться с толпами туристов. Петербуржцы никогда не откажут в помощи и не только подскажут маршрут, но и с удовольствием составят компанию любителям ночной жизни. Турист не должен бояться просить помощи, помогать гостям и «дарить» локации своего города у местных в крови.
Иностранных туристов не могут не радовать низкие российские цены. Ситуация с рублем всегда была неоднозначна, но невысокие ценники (относительно европейских) в ресторанах, музеях и сувенирных магазинах, манят путешественников со всего мира.
Кроме того, в Питере до сих пор отсутствует туристический налог. Столицы развитых европейских стран давно ввели такую практику и берут с туристов до одного евро в сутки. Пока что, иностранный турист может насладиться Петербургом бесплатно, но власти города планируют ввести таксу в следующем году.
А что еще интересно в Петербурге? Мы составили нетипичный гид по городу, в котором вы не увидите популярные места и мероприятия. Советы без посещения Эрмитажа, Казанского собора и Петергофа. Турист должен увидеть не только город музеев и Петра I, но и креативный, загадочный, повседневный. Возможно, кто-то удивится, а кто-то подумает: Опять!
Топ-10 событий и мест, куда обязательно нужно сходить этим летом в Петербурге
1. Выставка Марио Тестино в Музее современного искусства «Эрарта»: 29 мая — 31 августа
Так повелось, что в Петербурге нет проблем с музеями классического искусства, но ощущается нехватка музеев искусства современного. В этом плане традиционно лидирует Москва. Точечные небольшие галереи редко выставляют и привозят что-то интересное. Но в 2010 году на Васильевском острове открыли масштабный проект — «Эрарта». Здание внушительных размеров недалеко от площади Собчака собрало в себе постоянную экспозицию современного русского искусства.
В стенах комплекса часто проходят яркие события, как например, нашумевшая выставка Сергея Шнурова. Этим летом, команда «Эрарты» решила привести оригиналы работ всемирно известного фотографа Марио Тестино. Он является постоянным резидентом студий журнала Vogue и модного дома Chanel. В объектив Тестино, как одного из самых влиятельных фотографов современности, попадали принцесса Диана, Мадонна и Кейт Мосс.
Приобретая билет на выставку, посетитель сможет без проблем прогуляться по пяти этажам постоянной экспозиции. Также пообедать в одноименном ресторане на первом этаже. Там подают авторские блюда высокого качества.
Информацию о выставке смотри ЗДЕСЬ!
2. Остров «Новая Голландия»
Рукотворный остров «Новая Голландия» знают многие. Это небольшая территория неподалеку от Исаакиевского собора, окруженная Адмиралтейским каналом и рекой Мойкой. Место уже давно стало одним из культурных центров Петербурга, а основной публикой считается креативный класс и молодые прогрессивные семьи.
Остров находится на этапе развития и потихоньку разрастается, открываются новые локации. Сейчас там есть парк, игровая площадка, ресторанный комплекс «Бутылка», детский сад и ресторан-клуб Kuznya с большой летней верандой. Каждые выходные проходят концерты, мастер-классы, открытые лекции, барбекю вечеринки, базары, а ночью можно даже потанцевать под музыку неординарных петербургских диджеев.
Кроме развлечений и еды, креативная группа «Новой Голландии» каждый сезон придумывает новые общественные экспозиции и фотозоны. Этим летом в пруду уже поселились огромные кувшинки. На крыше одного из корпусов появилась огромная инсталляция — неоновая надпись «You are on an island». А в конце июня Дом коменданта «атакуют» огромные розовые улитки, на фоне которых можно будет сделать эффектные фото.
3. Василеостровский рынок
Мода на реконструкцию старых продуктовых рынков дошла и до Петербурга. Василеостровский рынок стал вторым в городе после Долгоозерного, и уже распахнул свои двери для гостей. Критики утверждают, что проект обречен на успех. Выигрывает локация — фуд-маркет находится в самом сердце острова. До заведения можно дойти пешком от биржевой площади, потратив на путь около 20 минут прогулочным шагом.
В пространстве можно не только провести время с друзьями, но и устроить ужин с родными, побаловав их деликатесами. Попробовать лучшие блюда индийской, вьетнамской, мексиканской и других кухонь мира. Любители японского чая смогут насладиться чашечкой ароматного напитка на террасе. Команда Василеостровского рынка обещает запустить собственную сыроварню.
4. Ресторанная улица Рубинштейна
Когда вы оказываетесь в Санкт-Петербурге, не стоит забывать, что это не только город музеев и культурная обитель России, но и ресторанная столица. Гастрономическая сфера города многогранна и разнообразна. Здесь турист может попробовать не только такие местные гастрономические яства как корюшка и пышки, но и кухни, без преувеличения, всех стран мира. В Питере не только принято пить, но и вкусно есть!
Мекка ресторанной индустрии Петербурга — улица Рубинштейна. Кстати, композитор Антон Рубинштейн, в честь которого назвали ресторанный променад, жил в доме № 38. Когда-то это была обычная улица, но с середины 2000-х, на ней начали появляться рестораны и бары. Сейчас количество питейных и «едальных» заведений буквально не поддается подсчету. Каждый год издания Петербурга составляют новые списки, потому что на Рубинштейна постоянно что-то открывается и закрывается.
Легендарных заведений практически не осталось, они все прекратили свою работу, но появилось много новых мест. Например, к посещению обязателен ресторан «Рубинштейн» — его фасад считается одним из самых красивых в городе, а внутри спрятан камерный бар. Рекомендуем зайти в кафе Papaya, позавтракать в Hunt, забежать в кошерный «Бекицер», суши-бар Sub Zero и петербургский Мишлен Duo.Asia. Возможно, когда вы посетите Санкт-Петербург, на улице Рубинштейна откроется новое культовое место.
Кроме ресторанов, данная часть центра славится своими домами и их легендарными обитателями. Стоит посмотреть или зайти во двор знаменитого Толстовского дома под номером 15-17. Удивит и фасад дома № 23, в котором когда-то жил писатель-фантаст Иван Ефремов и Сергей Довлатов. Чтобы было легче ориентироваться, ищите памятник прозаику. А по адресу Рубинштейна, 7 когда-то жила Ольга Берггольц.
На Рубинштейна находится Академический малый драматический театр — младший брат БДТ. Там играют знаменитый «Вишневый сад» и «Дядю Ваню». А в трупе театра трудятся такие актеры, как Данила Козловский, Татьяна Раппопорт и Елизавета Боярская.
5. «Севкабель порт» на Васильевском острове
Новое досуговое пространство в Гавани острова и на месте исторического завода. Здания отреставрировали, запустили арендаторов и народ. Место примечательно тем, что из него можно полюбоваться незабываемым видом на Финский залив, морской вокзал Санкт-Петербурга, куда прибывают гигантские круизные лайнеры. Гости «Севкабель порт» смогут вкусно перекусить в местных кафе и полюбоваться Вантовым мостом на фоне заката.
Этим летом в пространство стало центром музыкальных фестивалей, а также каждые выходные обитатели порта проводят разные развлекательные мероприятия, как например, «Маркет у моря». А внутри главного здания можно погонять по рампам на скейтбордах и велосипедах.
6. Мозаичный дворик и китайский садик
Небольшой, но необычный дворик на улице Чайковского — это именно то место, о котором не хочется рассказывать. Петербуржцы опасаются, что посмотреть на мозаику будет приходить слишком много туристов.
Достопримечательность является частью Малой академии искусств, а создал ее Владимир Лубенко и его ученики. У мозаичного дворика нет глубокой истории, он был выложен для того, чтобы дарить миру красоту.
В течение 15 минут можно дойти до китайского садика или «Сада дружбы» на Литейном проспекте. Весной там цветет единственная в городе (помимо Ботанического сада) сакура. Небольшое, но колоритное место отдыха Петербургу подарил его город-побратим Шанхай на 300-летие. Там есть и беседка для чайной церемонии, которую сторожат каменные львы, и водопад с ручьем, и красивая стена с вылепленными китайскими драконами.
7. 130-летие Анны Ахматовой в ее квартире
Санкт-Петербург — город поэтов и писателей, которые оставили после себя много следов. В Северной столице есть квартиры Пушкина, Толстого, Бродского, Блока, Некрасова и многих других. Чем примечательны апартаменты Анны Ахматовой? В знаменитом Фонтанном доме на Литейном проспекте, поэтесса прожила почти 30 лет и оставила после себя подлинное собрание книг, рукописей и других ценных предметов. Интерьеры квартиры восстановлены полостью.
Кроме самого музея, который располагается во флигеле, можно провести время в прохладном саду. Беспрепятственно прочувствовать дух поэзии Серебряного века и выпить чашечку кофе в местной кофейне. Особые почитатели творчества Анны Андреевны оставляют ей послания на стене.
К 130-летию Анны Ахматовой, музей проведет несколько интересных мероприятий. Уже стартовала выставка подлинных фотографий друзей и современников поэтессы. Из собрания музея покажут редкие фото Фаины Раневской, Федора Шаляпина и Иосифа Бродского.
8. Русалки дома Николаевых
На углу Садовой улицы и Банковского переулка стоит известный дом Николаевых. Архитектура строения не однозначна, но дойти до него стоит. Все дело в том, что на его фасаде «живут» русалки. Скульптуры ундин часто манят вандалов, которые периодически уродуют их. Велика вероятность, что турист застанет скульптуры в непотребном виде. Им то пририсовывают усы, то закрашивают глаза, а не так давно вообще оторвали одной русалке голову.
Не забудьте заглянуть в сам Банковский переулок. Место симпатичное и фото могут получиться «на много лайков».
9. Концерты и вечеринки на крыше Hi-Hat
Синоптики все еще продолжают анонсировать в Петербурге жару на конец июля и начало августа. Чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха и окунуться в настоящую ночную жизнь города, попробуйте попасть на крышу Hi-Hat. Пространство находится на Аптекарском проспекте Петроградской стороны. Сезон вечеринок и концертов уже открыли в начале июня.
На крыше Hi-Hat проходят не только дискотеки, на которые петербуржцы ходят в качестве аперитива (заведение работает до 01.00 — 02.00) перед основным весельем, но и на многочисленные концерты. Этим летом там выступят группа Pompeya, Гречка, Слот, Найк Борзов и другие.
Стоит отметить, что попасть на легендарную крышу не так уж и просто. Очередь на вход может растянуться на половину проспекта, а фэйс-контроль строг и категоричен.
10. Деревянная набережная
На Крестовском острове не так давно появился новый деревянный променад. Ради набережной снесли известные рестораны и теннисные корты на фешенебельной Южной дороге. Многие возмущались и даже не надеялись, что появится что-то стоящее.
Территория небольшая и создана для того, чтобы можно было прогуляться, сфотографироваться на фоне залива и полежать под солнцем на шезлонгах. Любители пин-понга могут взять с собой ракетки и поиграть на общественных столах.
Путь до набережной выдастся длинным. Ведь, от станции метро «Крестовский» остров придется прогуляться через Приморский парк победы, утопающий в зелени и лесных обитателях. Но если вы любите длинные пешие прогулки, то советуем продолжить свой путь и дойти до Яхтенного моста, чтобы посмотреть на самый высокий небоскреб в Европе — «Лахта-центр». Выходите вечером, чтобы застать красивый закат.