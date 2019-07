Путевые заметки: Что посетить в Петербурге летом 2019 года?

Кроме развлечений и еды, креативная группа «Новой Голландии» каждый сезон придумывает новые общественные экспозиции и фотозоны. Этим летом в пруду уже поселились огромные кувшинки. На крыше одного из корпусов появилась огромная инсталляция — неоновая надпись «You are on an island». А в конце июня Дом коменданта «атакуют» огромные розовые улитки, на фоне которых можно будет сделать эффектные фото.