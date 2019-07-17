Путевые заметки: Что посетить в Петербурге летом 2019 года?

7. 130-летие Анны Ахматовой в ее квартире

Санкт-Петербург — город поэтов и писателей, которые оставили после себя много следов. В Северной столице есть квартиры Пушкина, Толстого, Бродского, Блока, Некрасова и многих других. Чем примечательны апартаменты Анны Ахматовой? В знаменитом Фонтанном доме на Литейном проспекте, поэтесса прожила почти 30 лет и оставила после себя подлинное собрание книг, рукописей и других ценных предметов. Интерьеры квартиры восстановлены полостью.

Кроме самого музея, который располагается во флигеле, можно провести время в прохладном саду. Беспрепятственно прочувствовать дух поэзии Серебряного века и выпить чашечку кофе в местной кофейне. Особые почитатели творчества Анны Андреевны оставляют ей послания на стене.

К 130-летию Анны Ахматовой, музей проведет несколько интересных мероприятий. Уже стартовала выставка подлинных фотографий друзей и современников поэтессы. Из собрания музея покажут редкие фото Фаины Раневской, Федора Шаляпина и Иосифа Бродского.

8. Русалки дома Николаевых

На углу Садовой улицы и Банковского переулка стоит известный дом Николаевых. Архитектура строения не однозначна, но дойти до него стоит. Все дело в том, что на его фасаде «живут» русалки. Скульптуры ундин часто манят вандалов, которые периодически уродуют их. Велика вероятность, что турист застанет скульптуры в непотребном виде. Им то пририсовывают усы, то закрашивают глаза, а не так давно вообще оторвали одной русалке голову.

Не забудьте заглянуть в сам Банковский переулок. Место симпатичное и фото могут получиться «на много лайков».

Банковский переулок, 1 ФОТО: Скриншот Google Maps

9. Концерты и вечеринки на крыше Hi-Hat

Синоптики все еще продолжают анонсировать в Петербурге жару на конец июля и начало августа. Чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха и окунуться в настоящую ночную жизнь города, попробуйте попасть на крышу Hi-Hat. Пространство находится на Аптекарском проспекте Петроградской стороны. Сезон вечеринок и концертов уже открыли в начале июня.

На крыше Hi-Hat проходят не только дискотеки, на которые петербуржцы ходят в качестве аперитива (заведение работает до 01.00 — 02.00) перед основным весельем, но и на многочисленные концерты. Этим летом там выступят группа Pompeya, Гречка, Слот, Найк Борзов и другие.

Стоит отметить, что попасть на легендарную крышу не так уж и просто. Очередь на вход может растянуться на половину проспекта, а фэйс-контроль строг и категоричен.

10. Деревянная набережная

На Крестовском острове не так давно появился новый деревянный променад. Ради набережной снесли известные рестораны и теннисные корты на фешенебельной Южной дороге. Многие возмущались и даже не надеялись, что появится что-то стоящее.

Территория небольшая и создана для того, чтобы можно было прогуляться, сфотографироваться на фоне залива и полежать под солнцем на шезлонгах. Любители пин-понга могут взять с собой ракетки и поиграть на общественных столах.

Путь до набережной выдастся длинным. Ведь, от станции метро «Крестовский» остров придется прогуляться через Приморский парк победы, утопающий в зелени и лесных обитателях. Но если вы любите длинные пешие прогулки, то советуем продолжить свой путь и дойти до Яхтенного моста, чтобы посмотреть на самый высокий небоскреб в Европе — «Лахта-центр». Выходите вечером, чтобы застать красивый закат.