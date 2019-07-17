Елена Корикова продолжает радовать поклонников нежными снимками

На новом фото Елена позирует в розовом платье с оборками на фоне цветущей гортензии. Корикова сделала для небольшой фотосессии легкий макияж и небрежную укладку.

Подписчики написали актрисе множество комплиментов, отметив, что она выглядит очень молодой и подтянутой. Некоторые заявили, что Елена с каждым годом становится лишь красивее и женственнее.