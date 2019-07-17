Ср, 17.07.2019
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Елена Корикова продолжает радовать поклонников нежными снимками

Елена Корикова.

ФОТО: Instagram

47-летняя актриса Елена Корикова продолжает радовать поклонников нежными летними фотографиями. Артистка является активным пользователем соцсети и с радостью делится подробностями своей жизни, пишут Аргументы.

На новом фото Елена позирует в розовом платье с оборками на фоне цветущей гортензии. Корикова сделала для небольшой фотосессии легкий макияж и небрежную укладку.

Подписчики написали актрисе множество комплиментов, отметив, что она выглядит очень молодой и подтянутой. Некоторые заявили, что Елена с каждым годом становится лишь красивее и женственнее.

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