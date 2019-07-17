Фото: Ольгу Бузову приняли за жрицу любви

Ольга Бузова решила впечатлить белорусов откровенным боди и трусами белого цвета, совсем позабыв о приличиях. Многие приняли телезвезду за жрицу любви и посоветовали ей в подобном наряде идти работать на трассу, пишет 7d.org.ua.