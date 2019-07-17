Ср, 17.07.2019
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Вывалившая грудь Эвелина Бледанс поставила Сеть на уши

Эвелина Бледанс

ФОТО: SCANPIX

Эвелина Бледанс держит поклонников в тонусе. Актриса не дает подписчикам расслабиться, постоянно публикуя пикантные снимки. На сей раз она предстала в наряде с экстремальным декольте, пишут Дни.ру.

Белое глубокое декольтированное платье Эвелины Бледанс лишь слегка прикрывает грудь. В таком виде звезда запечатлена на фотографии, опубликованной в Instagram.

Подпись под снимком не объясняет, по какому случаю Эвелина Бледанс облачилась в откровенный наряд. Фото – лишь для привлечения внимания, а уж в этом актриса поднаторела.

"Цените момент. Жизнь скоротечна.... Поцелуйте своих! Скажите, что любите! И помогите тем, кому можете помочь!" – написала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники звезды в восторге. Дошел ли до них "месседж" Эвелины Бледанс– сказать трудно, но по поводу груди артистки высказываются активно. "Оййй ща титюски выпадут", "Выше писали про грудь. Она превосходна, цитирую – "Вываливайте" чаще))", – оценили прелести актрисы фолловеры.

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