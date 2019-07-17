Вывалившая грудь Эвелина Бледанс поставила Сеть на уши

Белое глубокое декольтированное платье Эвелины Бледанс лишь слегка прикрывает грудь. В таком виде звезда запечатлена на фотографии, опубликованной в Instagram.

Подпись под снимком не объясняет, по какому случаю Эвелина Бледанс облачилась в откровенный наряд. Фото – лишь для привлечения внимания, а уж в этом актриса поднаторела.

"Цените момент. Жизнь скоротечна.... Поцелуйте своих! Скажите, что любите! И помогите тем, кому можете помочь!" – написала актриса.