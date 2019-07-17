Видео: невероятные приключения Галкиных и Николаевых в Рижском зоопарке

"Невероятные приключения в Рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой", - так подписал Максим очередное семейное видео из Латвии, героями которого на сей раз стали не только его супруга Алла и дети Гарри и Лиза, но и их не менее звездные друзья - популярный композитор, исполнитель, автор текстов песен и продюсер Игорь Николаев с женой и дочерью.