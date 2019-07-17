Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной

Бывший король страны Мухаммад V развелся с россиянкой, победившей в конкурсе «Мисс Москва-2015», Оксаной Воеводиной, передает TopNews.

По информации малайзийских СМИ, заявление о расторжении брака поступило в суд Сингапура 22 июня 2019 года, а процедура оформления развода завершилась 1 июля.

Согласно свидетельству о расторжении брака, развод утвердили в шариатском суде. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, что король Мухаммад V женился на российской модели в ноябре прошлого года. Свадьба состоялась в подмосковном зале Barvikha Concert Hall. Перед женитьбой 49-летний король примерно в течение года навещал Оксану в России. При этом для бракосочетания 25-летняя россиянка приняла ислам.

Для Мухаммада V этот брак стал вторым. До этого он был женат на представительнице королевской семьи. Развод состоялся в 2008 году.