Мэрайя Кэри поделилась шокирующими подробностями о своем первом браке

Известная американская певица Мэрайя Кэри вспомнила о своем первом браке с музыкальным продюсером Томми Мотоллой. Подробностями о неудачных отношениях звезда поделилась в интервью для Cosmopolitan, пишет Сегодня.
Мэрайя украсила обложку августовского номера популярного американского глянца, на страницах которого призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.
Так, рассказывая о браке с главой Sony Music Кэри утверждает, что это был худший период ее жизни. «Я не чувствовала себя свободной. Представьте себе невесту-ребенка. Он сознательно удерживал меня в этой роли. Для меня, как для человека, ценящего и любящего свободу, это было почти как быть заключенной в тюрьме», – сказала Мэрайя.
Отметим, что тогда еще восходящая звезда вышла за 43-летнего Томми Мотоллу, когда ей было 23 года.
Брак Кэри и Мотоллы просуществовал с 1993 по 1997 год. Артистка сама подала на развод, так как не смогла терпеть тотальный контроль супруга. Сам же Мотолла позднее назвал их союз «неправильным и неуместным».