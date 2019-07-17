Мэрайя Кэри поделилась шокирующими подробностями о своем первом браке

Мэрайя украсила обложку августовского номера популярного американского глянца, на страницах которого призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.

Так, рассказывая о браке с главой Sony Music Кэри утверждает, что это был худший период ее жизни. «Я не чувствовала себя свободной. Представьте себе невесту-ребенка. Он сознательно удерживал меня в этой роли. Для меня, как для человека, ценящего и любящего свободу, это было почти как быть заключенной в тюрьме», – сказала Мэрайя.

Отметим, что тогда еще восходящая звезда вышла за 43-летнего Томми Мотоллу, когда ей было 23 года.