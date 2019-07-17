Слепота, инфаркты и отравления. Чем еще опасны просроченные лекарства

Жительница одного из российских городов обратилась в больницу с жалобой на высокую температуру дочери. Но лекарства, выдаваемые в медучреждении, не способствовали улучшению состояния ребёнка — женщина заметила, что препараты, которые дают девочке врачи, просрочены. Против медиков было возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ребёнок вылечился, но с помощью других, "свежих" лекарств.

— Детский иммунитет может сильно ослабнуть под воздействием просроченных лекарств. Это опасно, — отметила педиатр Екатерина Потеряева.

"Испорченные" препараты опасны не только в детском возрасте. Отравиться, ослепнуть, заработать инфаркт могут все, кто выпил просроченные лекарства. Как отмечают врачи, принимать лекарства с истекшим сроком действия крайне опасно: содержащиеся в них вещества разрушаются, и неизвестно, какие химические процессы происходят в "испорченном" средстве.

"Годен до" и дата на упаковке с таблетками или каплями означает, что до указанного дня производитель гарантирует, что приём лекарства безопасен. На упаковке может быть указан только месяц и год — значит, лекарство можно принимать до последнего дня указанного месяца.

— На фармакологическом производстве существуют методы ускоренного "состаривания" препарата: создаются такие условия, в которых лекарство за несколько месяцев становится таким, будто оно хранилось несколько лет. Так устанавливается срок годности средства, при котором оно активно и химические процессы протекают правильно,— объяснила фармацевт Ирина Булыгина.

К чему может привести употребление просроченных лекарств?

Потеря зрения

Капли для глаз с истекшим сроком годности могут стать причиной занесения инфекции, которая приведёт к потере зрения. Просроченные глазные капли разъедают роговицу, на которую с лёгкостью попадают вредоносные бактерии. Ухудшение и потеря зрения могут произойти в довольно короткие сроки.

Инфаркты и инсульты

Просроченные лекарства неэффективны, поэтому не спасают при перепадах давления.

— Когда у человека случился сердечный приступ или подскочило давление, он выпивает таблетку и рассчитывает, что она подействует. Но просроченный препарат может потерять свои качества и не спасти человека, — говорит кардиолог Юрий Серебрянский.

Отравление

Лекарства с истекшим сроком годности токсичны.

— Таблетки окисляются, растворы портятся — употребление таких препаратов может отравить организм, — говорит терапевт Альбина Стрельченко.

Особенно опасна "просрочка" для людей с проблемами органов пищеварения, ведь любое нарушение микрофлоры может спровоцировать обострение болезней.

Смерть

Жизненно необходимые лекарства по истечении срока годности не спасут. Кроме того, что просроченные препараты перестают действовать и лечить человека, они могут его убить. Вероятность возникновения побочных эффектов лекарственных средств возрастает — очень трудно предугадать, как поведёт себя организм после употребления просрочки. Исход может быть плачевным.