Полегче! Елена Летучая в платье с глубоким декольте удивила подписчиков

На снимке ведущая запечатлена в черном вечернем платье. Его верхняя часть завязывается на шее, слегка прикрывает грудь и полностью оголяет спину.

Волосы Елены собраны в тугой пучок. А завершают образ крупные золотые серьги и массивное колье с вставками из драгоценных камней. "Доброе утро, страна", – подписала пост Летучая.

Глубокое декольте тут же приковало внимание пользователей Сети, ведь обычно Елена не позволяет себе выкладывать такие откровенные кадры. "Египетская сила!", "А можно так каждый день?", "Шикарный ракурс!", "Вау! Не думал, что есть фигура!", "Ох, Лена, искусительница!", – высказывались ошеломленные фанаты.

"Да, вот с таким фото действительно доброе утро! Спасибо!",

– поблагодарил восхищенный обожатель.

Завистливые подписчицы с сарказмом подметили, что фото вызовет бурную реакцию со стороны сильного пола. "Сейчас настроение поднимется примерно у 99% мужского населения", – с иронией отметила критик.