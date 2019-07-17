Полнолуние 17 июля: что можно и что нельзя делать в этот день

Полнолуние в июле 2019 года - сложное время. В этот день закроется коридор затмений, открывшийся 2 июля. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют узнать, какие дела 17 июля благоприятны, а от чего лучше отказаться. Советы астрологов помогут каждому организовать день таким образом, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены.

Что можно делать в Полнолуние

17 июля - благоприятный день для планирования. Неспешный анализ текущей ситуации позволит определить дальнейшее направление и избежать неприятных ошибок.

Полнолуние считается удачным моментом для развития творческих способностей. Энергетика пространства позволяет заниматься любыми видами творчества, раскрывать скрытые таланты. Астрологи рекомендуют уделить время хобби, ведь 17 июля возрастает вероятность создания чего-то оригинального.

Можно отправиться в путешествие, отдохнуть от ежедневной рутины. Но в дороге важно быть особенно внимательными, чтобы исключить неприятные происшествия.

Полнолуние - прекрасное время для разговоров по душам. В этот день встречи с близкими или друзьями позволят расслабиться и получить удовольствие от неспешной беседы и обсуждения интересующих вещей.

17 июля будет проще отказаться от вредных привычек, которые мешают счастливой жизни. Избавляться можно и от вещей, которые захламляют жилище:

полезно будет прибраться в кладовых и шкафах, разобрать антресоли и выбросить все, что уже не пригодится.

Благодаря этому потоки положительной энергетики начнут свободно циркулировать по дому.

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Что нельзя делать 17 июля

В день Полнолуния стоит отказаться от денежных операций, которые не были запланированы заранее. Возрастает риск столкнуться с нечестными людьми, которые могут обманом присвоить накопления. Давать в долг и занимать денежные средства также нежелательно.

17 июля астрологи рекомендуют воздержаться от выяснения отношений.

Импульсивность в день затмения возрастает, поэтому есть риск поссориться с близкими людьми и надолго лишиться покоя из-за неприятных конфликтов.

Поспешные решения, принятые в этот день, могут в ближайшем будущем принести неприятности, поэтому важно сдерживаться и не потакать эмоциям. Необходимо полагаться на доводы разума, чтобы сделать правильный выбор.

Нежелательно в день Полнолуния оставаться без дела.

Прилив сил, который обеспечивает полная Луна, важно направить в полезное русло, чтобы исключить перепады настроения и плохое самочувствие.