Ср, 17.07.2019
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Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован

Юрий Кузнецов

ФОТО: http://dailytalking.ru

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов попал в больницу в Санкт-Петербурге, сообщает Lenta со ссылкой на «Пятый канал».

Актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Отмечается, что Кузнецова прооперировали. Артист чувствует себя удовлетворительно. Подробности его состояния пока не раскрываются.

72-летний Юрий Кузнецов наиболее известен по роли начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела». Он также снялся в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лапшин», «Я тебя ненавижу», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Брат», «Антикиллер», «Остров», «Царь» и «Дуэлянт». Звание заслуженного артиста Кузнецов получил в 2006 году.

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