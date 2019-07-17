Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован

Актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Отмечается, что Кузнецова прооперировали. Артист чувствует себя удовлетворительно. Подробности его состояния пока не раскрываются.

72-летний Юрий Кузнецов наиболее известен по роли начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела». Он также снялся в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лапшин», «Я тебя ненавижу», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Брат», «Антикиллер», «Остров», «Царь» и «Дуэлянт». Звание заслуженного артиста Кузнецов получил в 2006 году.