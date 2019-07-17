Ср, 17.07.2019
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  • Бари Алибасов избил участницу «Пусть говорят»

Бари Алибасов избил участницу «Пусть говорят»
Скандал в эфире!

ФОТО: Кадр из передачи

​Новый скандал произошел во время съемок выпуска «Пусть говорят», посвященного «мыльной опере» с отравлением продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Эпизод получил название «Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления».

В ходе беседы об имуществе шоумена, с которым связана афера его соседа, подруга Алибасова Ляна Фридман подвергла критике жену продюсера Лидию Федосееву-Шукшину, чего тот не смог вынести.

«Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни», – сказала Фридман.

После этих слов Алибасов накинулся на оппонентку с кулаками, и та ушла со съемочной площадки в слезах.

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