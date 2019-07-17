Бари Алибасов избил участницу «Пусть говорят»

В ходе беседы об имуществе шоумена, с которым связана афера его соседа, подруга Алибасова Ляна Фридман подвергла критике жену продюсера Лидию Федосееву-Шукшину, чего тот не смог вынести.

«Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни», – сказала Фридман.