Бари Алибасов избил участницу «Пусть говорят»
Новый скандал произошел во время съемок выпуска «Пусть говорят», посвященного «мыльной опере» с отравлением продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Эпизод получил название «Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления».
В ходе беседы об имуществе шоумена, с которым связана афера его соседа, подруга Алибасова Ляна Фридман подвергла критике жену продюсера Лидию Федосееву-Шукшину, чего тот не смог вынести.
«Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни», – сказала Фридман.
После этих слов Алибасов накинулся на оппонентку с кулаками, и та ушла со съемочной площадки в слезах.