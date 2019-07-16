Стриптизер в красных труселях: Сергей Глушко на пляже похвастался своим телом

Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, который более известен как Тарзан, отдыхает от трудовых будней в теплых краях. Вместе с женой, 46-летней певицей Наташей Королевой, артист набирается сил в путешествии, показывая яркие снимки на фоне пальм и водоемов.

Глушко поделился веселым роликом, запечатлев на камеру не только «вторую половину», но и… свою ногу. Сергей показал, как шевелил пальцами и «дирижировал» левой конечностью во время морской прогулки.

Следом Глушко опубликовал откровенное фото, продемонстрировав свою спортивную фигуру. Сергей позировал у бассейна на фоне гор и пляжа. Но внимание привлекла не природа, а его форма. Муж Наташи Королевой явно хвастался «стальными» мышцами.

Тарзан ФОТО: Instagram