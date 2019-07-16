L'One требует у Black Star пять миллионов

Как сообщили Super в юридической компании «Парадигма», представляющем интересы рэпера, Леван предъявил досудебную претензию на выплату лейблом кругленькой суммы за необоснованное обогащение.

У своих бывших работодателей L'One требует аж 350 миллионов рублей (почти 5 миллионов евро), которые, по мнению юристов, Black Star должен выплатить ему в связи с ненадлежащим исполнением агентского договора.