Съемочная группа Кристофера Нолана приносит извинения за членов команды, справивших нужду посреди Ласнамяэ

«Это действительно постыдно, и я приношу извинения за поступки некоторых отдельных членов нашей команды, в то время, как эта команда насчитывает 850 человек, повседневно работающих над картиной и, за редким исключением, ведущих себя ответственно», - значится в письме представителя Funfair Films Limited Томаса Хяйслипа Таллинской городской управе.

Он сообщил также, что участники съемок предупреждены об увольнении в случае повторения подобного рода поступков.

Та самая Alexela на Лаагна-теэ в Ласнамяэ ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Хяйслип добавил, что уборные установлены теперь у трансформаторной будки за заправкой Alexela, а также рядом с магазином Bauhaus и в других местах на улице Лаагна - общее число дополнительных биотуалетов - 46. Установлены также указатели, ведущие к заветным буквам WC.