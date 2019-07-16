Вт, 16.07.2019
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  • Съемочная группа Кристофера Нолана приносит извинения за членов команды, справивших нужду посреди Ласнамяэ

Съемочная группа Кристофера Нолана приносит извинения за членов команды, справивших нужду посреди Ласнамяэ

Кадр со съемок фильма Кристофера Нолана на Лаагна-теэ.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Представитель съемочной группы Кристофера Нолана принес извинения за отвратительный случай, когда участники съемок в минувшие выходные справили малую нужду прямо на улице Лаагна, за бензоколонкой Alexela в столичном районе Ласнамяэ. Представитель съемочной группы заявил, что приняты строгие меры, подобное не должно повториться, сообщает Раэпресс. 

«Это действительно постыдно, и я приношу извинения за поступки некоторых отдельных членов нашей команды, в то время, как эта команда насчитывает 850 человек, повседневно работающих над картиной и, за редким исключением, ведущих себя ответственно», - значится в письме представителя Funfair Films Limited Томаса Хяйслипа Таллинской городской управе. 

Он сообщил также, что участники съемок предупреждены об увольнении в случае повторения подобного рода поступков.

Та самая Alexela на Лаагна-теэ в Ласнамяэ 

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Хяйслип добавил, что уборные установлены теперь у трансформаторной будки за заправкой Alexela, а также рядом с магазином Bauhaus и в других местах на улице Лаагна - общее число дополнительных биотуалетов - 46. Установлены также указатели, ведущие к заветным буквам WC. 

Напомним, что в конце прошлой недели один из местных жителей запечатлел момент, когда двое участников съемок облегчались прямо на улице Лаагна, за АЗС. Территория возле «места преступления», по сообщению Хяйслипа, была после случившегося тщательно вымыта. 

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