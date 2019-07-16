Загубный табак легализовали в Эстонии, но не все так просто

В Эстонии насчитывается около 30 000 активных пользователей загубного табака. Несмотря на то, что продажа такого табака запрещена, хранение и его употребление — нет. По словам члена правления Nicorex Baltic OÜ Свена Котке в интернете продают и обмениваются загубным табаком тысячи людей.

Поэтому с этой недели в магазинах Nicorex в продажу поступил снюс без содержания некотина. Он действует так же, как и обычный загубный табак, но зубы пользователя остаются белыми, а изо рта и от одежды нет характерного запаха.

Бригитте Сюзанне Хунт, эстонская радиоведущая, высказалась на эту тему. По ее словам, когда-то она была зависимой от снюса, но безникотиновая альтернатива, по ее мнению, - это хорошее решение. Она уточнила, что перестала использовать загубный табак с первого января этого года.

Brigitte Susanne Hunt ФОТО: Madis Sinivee

«Здоровье дороже»,

- говорит Хунт.

За последние семь месяцев звезда социальных сетей не покупала снюс, но признается, что иногда его все же использует.

«Иногда на вечеринке можно побаловаться, но ежедневная привычка убивает организм. То же самое с курением»,

- отметила Бригитте.

По ее словам зависимость от загубного табака довольно дорого обходится.: «На снюс уходило более 60 евро в месяц. Я лучше съем что-то дорогое и вкусное или отложу эти деньги на отпуск», - объяснила Хунт.