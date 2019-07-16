Медики назвали две малоизвестные причины появления рака

По его словам, виной всему содержащиеся в сладостях быстрые углеводы. Из-за них в крови повышается концентрация глюкозы, что провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF).

— IGF запускает целый путь из разных сигналов. В конечном итоге чрезмерная активация данного сигнального пути может приводить к образованию опухолей, — рассказал Тряпкин News.ru.

Его коллега онколог-маммолог Сергей Портной объяснил влияние ожирения на развитие онкологии. По его словам, избыточный вес усиливает синтез женских половых гормонов, что в свою очередь приводит к пролиферации — разрастанию ткани организма путем новообразования клеток. Это и является спусковым механизмом развития рака.