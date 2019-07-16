Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж за эстонского бизнесмена

Алина занималась организацией свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко, которая с размахом прошла в Италии в начале июля. Теперь ее вновь ждет романтичный праздник, правда, в качестве невесты будет выступать она сама. «Предложение руки и сердца было сделано в марте 2018-го, скоро роспись. Спасибо всем за поздравления!» — отметила Алина в личном блоге.

Сестра экс-солиста группы Smash!! неохотно рассказывает о будущем супруге. Известно, что избранник Алины, эстонский бизнесмен Томас Несон, любит романтику. «На безумно красивом западном побережье Норвегии он встал на одно колено, и я сказала «да», — делилась Топалова. — Хотя еще в момент нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так и будет. Знала, что мы будем семьей. Знала, что уже не будет, как прежде. Я всегда говорила, что счастье любит тишину, и я свято верю в это».

Что касается предстоящего торжества, то оно, по словам невесты, будет скромным.

«У нас не совсем свадьба, скорее, роспись с празднованием — я все же в положении»,

— поделилась Алина.

К слову, неизвестно, как быстро Алина вернется к работе после появления на свет первенца. Пока будущая мама не озвучивает пол малыша и не рассказывает, как протекает беременность. Топалова лишь рассекретила свое положение. «Ну а теперь, поставив галочки напротив всех своих задач на этот год, кроме одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу жизни. Спасибо всем, кто был там и видел это своими глазами», — призналась она.

Напомним, Алина Топалова — преуспевающая бизнесвумен, владелица свадебного агентства Ace Agency. Несмотря на успех, сестра Топалова не стоит на месте: недавно она запустила новый проект в рамках своего дела.