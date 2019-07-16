Любовь ушла, завяли помидоры. Мартин Репинский нашел новую возлюбленную и подал в суд на развод с женой

В феврале громом среди ясного неба появился слух о том, что пара Репинский-Котка разводятся. Издание «Северное побережье» попросило политиков прокомментировать этот слух, но оба отрицали такую возможность. Чуть позже Мартин Репинский опубликовал объяснение в Facebook: «Дорогие друзья! Политик, к сожалению, должен терпеть все, включая словесные атаки на его семью. Мы втроем счастливы, мы не планируем разводиться, как можно прочитать в Kroonika».

Однако брак, заключенный Мартином и Сирет в 2017 году, близится к завершению. В начале сентября в Вируском окружном суде состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск Мартина Репинского против Сирет Котка-Репински о разводе.

Поговаривают, что виновницей-разлучгицей стала Екатерина Васильева - бывшая коллега Мартина в волостном самоуправлении Йыхви. С ней Мартин проводил много рабочего и свободного времени. В конце августа прошлого года Мартин засветился в Нарве с очаровательной компаньонкой. Тогда Elu24 спросил Репинского, кто это с ним и где Сирет? Мартин ответил, что с ним была заместитель председателя Йыхвиского совета, а Сирет осталась в Таллинне.

Екатерина Васильева и Мартин Репинский ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik