Кристен Стюарт сняли обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой

Папарацци выбрали удивительно удачный день, чтобы отправиться на морскую прогулку у берегов Италии вслед за Кристен Стюарт. Сейчас 29-летняя актриса отдыхает на Капри вместе с друзьями и своей бывшей девушкой Стеллой Максвелл, отношения с которой, похоже, все-таки возобновились после прошлогоднего расставания, пишет Супер.