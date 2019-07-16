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Кристен Стюарт сняли обнаженной на отдыхе с ее бывшей девушкой

Kristen Stewart - Sting and Shaggy performing live on the red carpet for the closing ceremony as the jury members and award winners, behind, look on during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 19, 2018 in Cannes, France.//HAEDRICHJM_062JMH/Credit:Jean-Marc Haedrich/SIPA/1805200020

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Папарацци выбрали удивительно удачный день, чтобы отправиться на морскую прогулку у берегов Италии вслед за Кристен Стюарт. Сейчас 29-летняя актриса отдыхает на Капри вместе с друзьями и своей бывшей девушкой Стеллой Максвелл, отношения с которой, похоже, все-таки возобновились после прошлогоднего расставания, пишет Супер.

В отличие от Кристен, Стелла предпочла не показывать лишний раз свою модельную фигуру, а вот Стюарт подошла к процессу загара серьезнее, избавившись от верхней части купальника.

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