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  • Видео: фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы

Видео: фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы

Филипп Киркоров.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

ДТП произошло в Ростове-на-Дону 16 июля, передает Пятый канал.

Фура, в которой, по предварительным данным, могло находится концертное оборудование Филиппа Киркорова, попала в ДТП под Ростовом. В результате происшествия транспортное средство вылетело в кювет.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля. Многотонное транспортное средство направлялось из Волгодонска в сторону Крыма через Ростов-на-Дону. По предварительной информации, водитель фуры потерял контроль над управлением машиной и допустил выезд с трассы. Информации о пострадавших к данному моменту нет.

Сам Киркоров пока никак не прокомментировал ДТП. Пока остается неизвестным, появятся ли изменения в гастрольном графике артиста в связи с произошедшим.

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