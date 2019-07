Леонид Агутин в день рождения написал себе необычное послание

Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу: «Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с лёгкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперёд! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!...»

