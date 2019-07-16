Леонид Агутин в день рождения написал себе необычное послание

Сегодня, 16 июля, свой день рождения отмечает Леонид Агутин: ему исполняется 51 год. С самого утра артист получает поздравления от друзей, коллег и многочисленных поклонников, которые желают певцу счастья, здоровья и всего самого наилучшего, пишет Экспресс газета.
В день рождения певец опубликовал фото на своей страничке в Инстаграм, под которой оставил необычное послание самому себе.
Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу: «Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с лёгкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперёд! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!...»
Отметим, что Леонид по-прежнему является довольно востребованным артистом. Почти все лето у него расписано буквально по дням, еще недавно он ездил по разным городам и странам с сольными концертами. Агутин активно работает и в ближайшее время не собирается даже в отпуск.
Свой день рождения Агутин встретит в Москве в узком кругу семьи и друзей. Леонид не слишком любит пышные торжества и предпочитает отмечать семейные праздники небольшой компанией, тем более что уже завтра он презентует в Москве свою первую интерактивную книгу и пообщается с поклонниками лично.