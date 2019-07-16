Леонид Агутин в день рождения написал себе необычное послание

В день рождения певец опубликовал фото на своей страничке в Инстаграм, под которой оставил необычное послание самому себе.

Отметим, что Леонид по-прежнему является довольно востребованным артистом. Почти все лето у него расписано буквально по дням, еще недавно он ездил по разным городам и странам с сольными концертами. Агутин активно работает и в ближайшее время не собирается даже в отпуск.