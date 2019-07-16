Юлия Ковальчук восхитила поклонников фото в бикини

Юлия Ковальчук восхищает поклонников готовностью к приключениям и познанию нового опыта. Недавно певица призналась, что с рождением дочери стала намного осторожнее, однако решилась принять участие в очередном сезоне шоу «Форт Боярд» и пройти непростые испытания. После окончания съемок Юлия отправилась в короткий отпуск к морю.

36-летняя артистка готовится представить на фестивале в Баку новую композицию. В минувшие выходные Юлия выложила эффектное фото в бикини и рассказала о сюрпризе для поклонников: «Очень вкусную песню для вас приготовила. Совсем скоро покажу, есть идеи какая она? А пока наполняюсь солью и мыслями».

Юлия Ковальчук ФОТО: Instagram

Пользователи Сети тепло встретили публикацию и не поскупились на комплименты: «Настоящая! Красивучая! Без всех этих фильтров и кучи тоналки», «Мы тебя и соленую будем любить, Юлечка!», «Классная», «Шикарная девушка», «Красотка, молодец. Счастья», «Отличная фигура».