Вт, 16.07.2019
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Юлия Ковальчук восхитила поклонников фото в бикини

Юлия Ковальчук.

ФОТО: Instagram

36-летняя певица иронично парировала негативные комментарии о ее фигуре, рассказывает «Домашний Очаг».

Юлия Ковальчук восхищает поклонников готовностью к приключениям и познанию нового опыта. Недавно певица призналась, что с рождением дочери стала намного осторожнее, однако решилась принять участие в очередном сезоне шоу «Форт Боярд» и пройти непростые испытания. После окончания съемок Юлия отправилась в короткий отпуск к морю.

36-летняя артистка готовится представить на фестивале в Баку новую композицию. В минувшие выходные Юлия выложила эффектное фото в бикини и рассказала о сюрпризе для поклонников: «Очень вкусную песню для вас приготовила. Совсем скоро покажу, есть идеи какая она? А пока наполняюсь солью и мыслями».

Юлия Ковальчук

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети тепло встретили публикацию и не поскупились на комплименты: «Настоящая! Красивучая! Без всех этих фильтров и кучи тоналки», «Мы тебя и соленую будем любить, Юлечка!», «Классная», «Шикарная девушка», «Красотка, молодец. Счастья», «Отличная фигура».

Некоторые пользователи Сети оставили негативные комментарии, которые Юлия не оставила без внимания. На вопрос: «Где талия?» певица ответила: «Хм! Между грудью и бедрами». Ее поддержали поклонники, спросив у автора вопроса: «А где ваше воспитание?» и отметив: «Как много людей с завышенной самооценкой. Мне б хоть немного».

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