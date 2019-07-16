Стас Пьеха проводит романтический отпуск со звездой «Холостяка»

Когда Ольга пришла покорять сердце Егора Крида, то призналась на шоу, что до проекта у неё был печальный опыт отношений с неким артистом, но они расстались после двух лет романа из-за его измен.

Речь шла о Стасе Пьехе, однако на вопрос Super певец заявил, что их связывала только работа. «У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше», — говорил Стас в апреле прошлого года. К слову, Ломакина и Пьеха до сих пор пытаются скрывать свои отношения и не публикуют совместные фото.

ФОТО: Скриншот с Instagram

ФОТО: Скриншот с Instagram