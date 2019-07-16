Стас Пьеха проводит романтический отпуск со звездой «Холостяка»

38-летний музыкант Стас Пьеха отдыхает в Будапеште вместе с 24-летней звездой шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной. Отношения пары длятся уже несколько лет, однако они не всегда были такими безоблачными, пишет Супер.
Когда Ольга пришла покорять сердце Егора Крида, то призналась на шоу, что до проекта у неё был печальный опыт отношений с неким артистом, но они расстались после двух лет романа из-за его измен.
Речь шла о Стасе Пьехе, однако на вопрос Super певец заявил, что их связывала только работа. «У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше», — говорил Стас в апреле прошлого года. К слову, Ломакина и Пьеха до сих пор пытаются скрывать свои отношения и не публикуют совместные фото.
В 2014 году у Стаса Пьехи и его супруги Натальи Горчаковой родился сын Пётр. Спустя два года семья распалась. Именно Горчакова в январе 2017 года во время путешествия на Бали выложила в «Инстаграме» пост с двусмысленным хештегом #сказочноебали, который стал популярнейшим мемом в Сети.