Красавчики: как будут выглядеть в старости ведущие драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио»?

Сегодня ведущие утреннего драйв-шоу Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева решили приятного удивить слушателей и разместили снимок у себя на страницах в соцсетях. Кто из популярных ведущих больше всех состарится к 2159 году? Кажется, это будет Алексей. Анна Мажаева будет восхитительна и через 140 лет.