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  • Красавчики: как будут выглядеть в старости ведущие драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио»?

Красавчики: как будут выглядеть в старости ведущие драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио»?

ФОТО: Instagram Народного Радио

Эпидемия возрастных экспериментов Faceapp захватила и ведущих «Народного Утра» на «Народном Радио». Сейчас все вокруг смотрят, какими они будут в старости. Но интереснее всего посмотреть на известных людей. 

Сегодня ведущие утреннего драйв-шоу Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева решили приятного удивить слушателей и разместили снимок у себя на страницах в соцсетях. Кто из популярных ведущих больше всех состарится к 2159 году? Кажется, это будет Алексей. Анна Мажаева будет восхитительна и через 140 лет.

Следите за Instagram «Народного Радио» и слушайте драйв-шоу «Народное утро» по рабочим дням с 06:30 до 10:00. Каждое утро - народное! 

Смотрите фото ниже! 

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