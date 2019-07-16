Сладкий риск: названа смертельная опасность стакана сока

Ученые убеждены, что употребление стакана стопроцентного фруктового сока в день может стать причиной развития онкологии, информирует телеканал «Звезда».
Французские исследователи выявили негативное влияние сладких напитков на здоровье человека. Речь идет в том числе и о небольших порциях соков.
Ученые убеждены, что их употребление может вызывать развитие онкологии. В течение девяти лет специалисты обследовали 100 000 человек. В результате работы выяснилось, что при ежедневном употреблении 100 миллилитров сладкого напитка на 18 процентов возрастает риск развития онкологии в целом, а также на 22 процента - риск рака молочной железы в частности. «Употребление 100%-ных фруктовых соков также было связано с риском развития рака», - сообщает MedicalXpress.