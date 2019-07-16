Виктория Дайнеко: «Если я мать, это не значит, что не мечтаю сняться в мужском журнале»

Фотографии певицы не раз украшали обложки мужских журналов. Виктория Дайнеко и сейчас продолжает публиковать пикантные фото, за что часто подвергается критике. Однако негатив ее не смущает. Артистка считает, что статус мамы не мешает ей раздеваться перед камерой, пишет Стархит.
Виктория Дайнеко часто принимала участие в откровенных фотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Но не все поклонники певицы разделяют ее страсть к пикантным фото. Так, недавно 32-летнюю Викторию раскритиковали за снимок топлес, объяснив это тем, что та показывает плохой пример дочери Лидии, которой в октябре исполнится четыре года.
Певица, уставшая от подобных комментариев, заявила, что не собирается отказываться от съемок в стиле ню.
«Если я мама, это не значит, что я не мечтаю сняться в мужском журнале или в кино на шпильках и с автоматом, как Анджелина Джоли. Я не плоский лист бумаги, у меня все-таки чуть больше граней. Где-то я девушка с обложки мужского журнала, где-то я умалишенная мамаша, а где-то — сказочная Рапунцель»,
— отметила артистка.
К слову, Дайнеко до сих пор не представила наследницу широкой публике. «Я считаю, что она должна сама принять решение о своей публичности, — объяснила певица. — Все началось с того, что я обманула папарацци, находясь еще в роддоме. Я опубликовала в социальных сетях фотографии и поставила геолокацию района, где живу. Журналисты подумали, что я как-то ускользнула и сбежала из роддома. Так все и началось. Я поняла, что геолокация творит чудеса, и стала указывать места, отличные от тех, где находилась. Через какое-то время все успокоились и отстали от меня. Сейчас дочка ходит в детский сад, мы вместе делаем покупки в торговых центрах, едим в ресторанах, летаем на самолетах, в том числе экономклассом».
Лидия часто сопровождает маму в поездках. Виктория не считает путешествия с ребенком хлопотным делом. «Мне очень хочется поделиться с ней тем восторгом, который я испытываю в поездках, — призналась Дайнеко в беседе с Hello! — Мне несложно. Вещи в машину, ребенка в машину, пристегнуться — и вперед навстречу приключениям. Я только однажды переоценила свои возможности — когда нужно было сесть на поезд из Парижа в Страсбург. За короткое время стоянки мне пришлось занести в вагон чемодан, коляску, себя и ребенка».
Напомним, Дайнеко развелась с отцом Лидии, музыкантом Дмитрием Клейманом, два года назад. И если поначалу экс-супруги не могли найти общий язык, то со временем им удалось это сделать.
«Главное — наладить отношения друг с другом, чтобы решать все вопросы в партнерстве. Я не скажу, что достигла больших высот, но мы двигаемся к этому. Хотим, чтобы дочь понимала — у нее есть и папа, и мама», — признавалась Вика.