Виктория Дайнеко: «Если я мать, это не значит, что не мечтаю сняться в мужском журнале»

Виктория Дайнеко часто принимала участие в откровенных фотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Но не все поклонники певицы разделяют ее страсть к пикантным фото. Так, недавно 32-летнюю Викторию раскритиковали за снимок топлес, объяснив это тем, что та показывает плохой пример дочери Лидии, которой в октябре исполнится четыре года.

Певица, уставшая от подобных комментариев, заявила, что не собирается отказываться от съемок в стиле ню.

«Если я мама, это не значит, что я не мечтаю сняться в мужском журнале или в кино на шпильках и с автоматом, как Анджелина Джоли. Я не плоский лист бумаги, у меня все-таки чуть больше граней. Где-то я девушка с обложки мужского журнала, где-то я умалишенная мамаша, а где-то — сказочная Рапунцель»,

— отметила артистка.

К слову, Дайнеко до сих пор не представила наследницу широкой публике. «Я считаю, что она должна сама принять решение о своей публичности, — объяснила певица. — Все началось с того, что я обманула папарацци, находясь еще в роддоме. Я опубликовала в социальных сетях фотографии и поставила геолокацию района, где живу. Журналисты подумали, что я как-то ускользнула и сбежала из роддома. Так все и началось. Я поняла, что геолокация творит чудеса, и стала указывать места, отличные от тех, где находилась. Через какое-то время все успокоились и отстали от меня. Сейчас дочка ходит в детский сад, мы вместе делаем покупки в торговых центрах, едим в ресторанах, летаем на самолетах, в том числе экономклассом».

Лидия часто сопровождает маму в поездках. Виктория не считает путешествия с ребенком хлопотным делом. «Мне очень хочется поделиться с ней тем восторгом, который я испытываю в поездках, — призналась Дайнеко в беседе с Hello! — Мне несложно. Вещи в машину, ребенка в машину, пристегнуться — и вперед навстречу приключениям. Я только однажды переоценила свои возможности — когда нужно было сесть на поезд из Парижа в Страсбург. За короткое время стоянки мне пришлось занести в вагон чемодан, коляску, себя и ребенка».

Напомним, Дайнеко развелась с отцом Лидии, музыкантом Дмитрием Клейманом, два года назад. И если поначалу экс-супруги не могли найти общий язык, то со временем им удалось это сделать.