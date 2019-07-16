Плюс-сайз модель в «невидимом» купальнике стала звездой подиума

Смелый обтягивающий купальник-боди из тонкой ткани, почти сливающийся по цвету с загорелой кожей, стал хитом модного шоу. А саму Алексис сразу же назвали одной из самых ярких и нестандартных манекенщиц Недели пляжной моды.

Эшли в этом году исполнится 29 лет. Она с детства была пышкой и признавалась, что не раз становилась объектом насмешек сверстников. Возможно, чтобы справиться со своими комплексами, Алексис пошла учиться на психолога и получила высшее образование в этой сфере. Но в итоге решила сделать карьеру в модельном бизнесе.

Не сразу, но у красавицы размера плюс это получилось. Она уже снималась для журналов Elle, Maxim и Playboy и была выбрана лицом рекламной кампании британского бренда нижнего белья.