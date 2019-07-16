Плюс-сайз модель в «невидимом» купальнике стала звездой подиума

У самой известной модели размера плюс появилась конкурентка. По крайней мере, на показе Sports Illustrated Swimsuit во время Miami Swim Week, где сейчас демонстрируют самые модные коллекции купальников, эта девушка произвела фурор. А зовут ее Эшли Алексис, и ей давно прочили славу на подиумах всего мира, сообщает wday.ru.
Смелый обтягивающий купальник-боди из тонкой ткани, почти сливающийся по цвету с загорелой кожей, стал хитом модного шоу. А саму Алексис сразу же назвали одной из самых ярких и нестандартных манекенщиц Недели пляжной моды.
Эшли в этом году исполнится 29 лет. Она с детства была пышкой и признавалась, что не раз становилась объектом насмешек сверстников. Возможно, чтобы справиться со своими комплексами, Алексис пошла учиться на психолога и получила высшее образование в этой сфере. Но в итоге решила сделать карьеру в модельном бизнесе.
Не сразу, но у красавицы размера плюс это получилось. Она уже снималась для журналов Elle, Maxim и Playboy и была выбрана лицом рекламной кампании британского бренда нижнего белья.
Эшли счастлива замужем за бизнесменом Тревисом Йохе. А тот настолько горд своей женой, что даже в профиле в социальных сетях указывает «Муж модели Эшли Алексис».