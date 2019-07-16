Туристы сняли видео, как играют с осьминогом, не зная, что глядят в лицо смерти

Вся история началась с того, что Джон-Пол Леннон и Росс Саундерс из Эксетера (Великобритания) решили провести свой отпуск в Австралии. Но парни как будто не слышали, что этот континент населён всевозможными смертельно опасными тварями. Поэтому друзьям показалось смешным взять в руки маленького синекольчатого осьминога, пишет Daily Star.

Всё это действо ребята снимали на видео, которое позже и опубликовалв своём фейсбуке Росс. В ролике парень попытался накинуть осьминога на руку другу, но Джон-Пол с очень мужественным визгом отскочил, однако после снова подставил конечность. Вскоре туристам было уже не так весело.

Когда друзья показали отснятое приятелям, те пришли в ужас и обругали их. Оказалось, что синекольчатые осьминоги смертельно опасны — яд одного такого малыша способен убить 26 взрослых человек. Укус этих осьминогов безболезнен и незаметен, поэтому зачастую о яде становится известно уже слишком поздно — и человек умирает.

"Мы сразу спросили друзей, кого стоит опасаться, и они ничего не сказали про осьминогов. После всего мы, конечно, посмеялись, но потом до нас дошёл весь ужас ситуации. Что ж, урок мы выучили — не играйтесь с дикой природой Австралии",