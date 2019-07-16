Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Не каждая знаменитость готова выложить свое фото без косметики в соцсети, не говоря уже о снимке для обложки журнала. Но 36-летняя Светлана Ходченкова за естественность. Недавно актриса снялась для обложки журнала без какого-либо макияжа. Впрочем, никто этого, наверное, и не заметил, ведь Ходченкова предстала на фото практически голой.