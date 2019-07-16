Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Не каждая знаменитость готова выложить свое фото без косметики в соцсети, не говоря уже о снимке для обложки журнала. Но 36-летняя Светлана Ходченкова за естественность. Недавно актриса снялась для обложки журнала без какого-либо макияжа. Впрочем, никто этого, наверное, и не заметил, ведь Ходченкова предстала на фото практически голой.
«Это была очень жаркая фотосессия», — поделилась одним из снимков актриса.
В августовском номере журнала InStyle Светлана позирует топлес. На фото актриса сидит на стуле в одних трусиках, прикрывая грудь руками.
Главный акцент в образе — на аксессуарах: колье и браслет из новой «змеиной» коллекции Bvlgari. Змея из розового золота и бриллиантов, свернувшаяся на шее актрисы, стоит 4 миллиона 55 тысяч рублей (примерно 57 000 евро), еще одна змейка, обвивающая руку Светланы — 2,4 миллиона (33 800 евро).
На других фото актриса прикрывается простыней, демонстрируя длинные стройные ноги.