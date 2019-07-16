Оксана Федорова показала безупречную фигуру в купальнике

41-летняя российская телеведущая наслаждается отдыхом в Сочи. Недавно она поделилась снимком, на котором запечатлена в купальнике. Подписчики отметили, что звезда в прекрасной форме и может похвастаться стройной фигурой, пишет «Стархит».
Оксана Федорова предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком. «Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне дает в настоящий момент Черное море. Сочи, я люблю тебя», — написала Федорова в микроблоге.
В комментариях к публикации подписчики не только отметили шикарную фигуру звезды, а также оценили цветок на тунике.
Главным секретом красоты, по мнению телеведущей, остается хорошее настроение. «Помните, дорогие девушки, что здоровые сияющие и развевающиеся на солнце волосы и отдохнувшие счастливые глаза ― это часть вашего сногсшибательного образа, важная часть, ― отметила телеведущая. ― Да, есть в таком отдыхе что-то романтичное ― когда ты не знаешь заранее, где окажешься завтра, есть в этом какая-то тайна, драйв и какое-то будоражащее чувство абсолютной свободы. Попробуем этим летом?»