Оксана Федорова показала безупречную фигуру в купальнике

Оксана Федорова предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком. «Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне дает в настоящий момент Черное море. Сочи, я люблю тебя», — написала Федорова в микроблоге.

В комментариях к публикации подписчики не только отметили шикарную фигуру звезды, а также оценили цветок на тунике.

Оксана Федорова ФОТО: Instagram