Вт, 16.07.2019
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  • Как две капли воды: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Как две капли воды: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Дарья Повереннова

ФОТО: Instagram

Фанаты поразились феноменальному сходству матери и дочери, пишет Пятый канал.

Актриса театра и кино Дарья Повереннова, внучка советского актера Сергея Лукьянова, поделилась недавно в Instagram фотографией с 26-летней дочерью Полиной. На снимке мама и дочка запечатлены на фоне природы в спортивных куртках. Нельзя не отметить, что они очень похожи, добавляет сходства еще одинаковая стрижка.

«Когда дети приехали в гости! Ура! Первая? Вторая? Или третья фото? Если знать, что дочь крайне не любит «телячьи нежности», — подписала фото артистка.

Поклонники поразились сходству матери и дочери. Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому 15 августа 1992 года родила дочь Полину. Через десять лет совместной жизни пара развелась. Однако у Жигалкина с дочерью остались очень доверительные отношения.

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