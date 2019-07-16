Восьмое чудо света - «Новосибирские Мальдивы»

На прошлой неделе блогеры и просто любители красивых фото отыскали под Новосибирском тропически-прекрасный водоем: ярко-бирюзовая вода привлекла к нему сотни туристов, рассказывают «Аргументы и факты». Как оказалось, это вовсе не озеро, а гидротехническое сооружение — золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5. Вырыла его под свои нужды «Сибирская генерирующая компания» (СГК) для сбора шлака, образующегося при сжигании бурого угля. Жидкость с переработанными отходами сливается в котлован по трубам. Пресс-служба СКГ уже успела заявить, что вода не ядовита и не радиоактивна, но все равно лучше от нее держаться подальше.

Но даже развешанные по периметру территории запрещающие таблички новосибирцев и гостей области не остановили: поток к водоему, напротив, только увеличился. В первую очередь, из-за широкой огласки. Про новосибирский лазурный водоем написали многие мировые СМИ.

Отметим, что озеро стало не только героем публикаций в СМИ, но и предметом обсуждения в социальных сетях. На данный момент насчитывается больше 3600 упоминаний. Но цифра с каждым днем растет, причем — быстрыми темпами. Такого внимания мировой общественности Новосибирск еще не видел.