Не только Нолан: действие нового фильма с Сильвестром Сталлоне разворачивается в Таллинне

Фильм, который вышел в мировой прокат в начале июля, увы, пока не может похвастаться высокими рейтингами, но нас привлекло в нем совсем другое. Интересно, что жители Эстонии, которым уже удалось посмотреть новый боевик, с удивлением обнаружили в нем пейзажи родного города.

Так показывают Таллинн в фильме «План побега 3» ФОТО: Kuvatõmmis filmist

По сюжету непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин (71-летний Сильвестр Сталлоне) опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из Гонконга.

Таллинн в фильме «План побега 3» ФОТО: Kuvatõmmis filmist

Нити расследования приводят в одну из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт дьявола». Интересно, что в ходе остросюжетных приключений действие фильма переносится даже в Эстонию.

Вот только, к сожалению, или же к счастью, создатели фильма не заморачивались так, как Кристофер Нолан, который сейчас со съемочной группой работает над новым фильмом в Таллинне. В «Плане побега 3» зритель увидит лишь общие панорамы столицы Эстонии.

Дэйв Баутист отвечает на звонок в Таллинне, кадр из фильма «План побега 3» ФОТО: Kuvatõmmis filmist