Не только Нолан: действие нового фильма с Сильвестром Сталлоне разворачивается в Таллинне

Стало известно, что новый фильм «План побега 3» (англ. Escape Plan: The Extractors) со всемирно известным Сильвестром Сталлоне происходят не только в США, но и в Гонконге, Белоруссии, Латвии и даже в Эстонии.
Фильм, который вышел в мировой прокат в начале июля, увы, пока не может похвастаться высокими рейтингами, но нас привлекло в нем совсем другое. Интересно, что жители Эстонии, которым уже удалось посмотреть новый боевик, с удивлением обнаружили в нем пейзажи родного города.
По сюжету непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин (71-летний Сильвестр Сталлоне) опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берется разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из Гонконга.
Нити расследования приводят в одну из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт дьявола». Интересно, что в ходе остросюжетных приключений действие фильма переносится даже в Эстонию.
Вот только, к сожалению, или же к счастью, создатели фильма не заморачивались так, как Кристофер Нолан, который сейчас со съемочной группой работает над новым фильмом в Таллинне. В «Плане побега 3» зритель увидит лишь общие панорамы столицы Эстонии.
И хотя в фильме герой Сталлоне до Эстонии добраться не может, он ведет переговоры с эстонской столицей по телефону. Именно в Таллинне по сюжету фильма находится его американский помощник Дэйв Баутист, который ведет здесь бизнес.