Три признака проблем с печенью

Печень – один из жизненно важных органов организма. Если ее работа, функции или структура нарушена, негативные последствия не заставят себя долго ждать. На какие симптомы нужно обращать внимание, рассказали врачи.
Представители медицины назвали три характерных признака проблем с печенью, пишет Menslife.com.
Одни из симптомов, свидетельствующий о негативных процессах в печени, может напоминать обычную простуду. Он называется астеновегетативный синдром. Люди начинают ощущать вялость, упадок сил, раздражительность. У них повышается температура тела.
Тревожными признаками проблем с органом могут быть такие проявления – потеря аппетита, расстройство пищеварения (запор, понос, кровь в кале), вздутие живота, горький вкус во рту, болезненные ощущения в правой зоне живота. Кроме того, может ухудшиться тон кожи – стать желтоватым. Перечисленные симптомы относятся к диспептическим.
Также должны насторожить следующие сигналы: отеки, синяки без предпосылок к ним, спонтанные кровотечения из носа. Нередко люди начинают терять массу тела. Перечисленные симптомы относятся к геморрагическим.
Если были выявлены вышеперечисленные проявления, необходимо обратиться к врачу, который назначит обследование и подберет подходящую схему лечения.