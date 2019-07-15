Три признака проблем с печенью

Представители медицины назвали три характерных признака проблем с печенью, пишет Menslife.com.

Одни из симптомов, свидетельствующий о негативных процессах в печени, может напоминать обычную простуду. Он называется астеновегетативный синдром. Люди начинают ощущать вялость, упадок сил, раздражительность. У них повышается температура тела.

Тревожными признаками проблем с органом могут быть такие проявления – потеря аппетита, расстройство пищеварения (запор, понос, кровь в кале), вздутие живота, горький вкус во рту, болезненные ощущения в правой зоне живота. Кроме того, может ухудшиться тон кожи – стать желтоватым. Перечисленные симптомы относятся к диспептическим.

Также должны насторожить следующие сигналы: отеки, синяки без предпосылок к ним, спонтанные кровотечения из носа. Нередко люди начинают терять массу тела. Перечисленные симптомы относятся к геморрагическим.