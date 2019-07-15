Жительница Таллинна узнала Роберта Паттинсона на улице и эту встречу она запомнит надолго

Любимчик многих женщин Роберт Паттинсон сейчас находится в Эстонии, где снимается в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Некоторым местным жителям улыбается удача и они могут сфотографироваться с мировой звездой кино.
Одной девушке из Эстонской столицы повезло - она оказалась одной из немногих, кто смог заполучить заветную фото с актером. Лаура Вяхк встретила Паттинсона в Таллинне.
Помимо Лауры и Роберта на фото присутствуют еще два человека, которые не смогли упустить возможность сфотографироваться со звездой.