Пн, 15.07.2019
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  • Жительница Таллинна узнала Роберта Паттинсона на улице и эту встречу она запомнит надолго

Жительница Таллинна узнала Роберта Паттинсона на улице и эту встречу она запомнит надолго

Robert Pattinson

ФОТО: SIPA/Scanpix

Любимчик многих женщин Роберт Паттинсон сейчас находится в Эстонии, где снимается в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Некоторым местным жителям улыбается удача и они могут сфотографироваться с мировой звездой кино.

Одной девушке из Эстонской столицы повезло - она оказалась одной из немногих, кто смог заполучить заветную фото с актером. Лаура Вяхк встретила Паттинсона в Таллинне.

Помимо Лауры и Роберта на фото присутствуют еще два человека, которые не смогли упустить возможность сфотографироваться со звездой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@robertpattinsonofficial ✌🏻😁

A post shared by Laura Vähk (@laura.vhk) on

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