Самый опасный день месяца: как избежать проблем и неудач 17 июля 2019 года

Затмение Луны — это затмение разума и души. В июле на него повлияет созвездие Козерога, которое отвечает за самоутверждение людей, нашу идеологию. Само пребывание Луны в Козероге — крайне опасно, не говоря о моменте Полнолуния и затмения, которые усилят волну негатива. Это сочетание может проявиться во вспышках агрессии, внезапных ссорах на пустом месте, эмоциональных высказываниях. Лунное затмение может направить нас по ложному пути.

В чем опасность 17 июля

Частичное затмение Луны начнется 16 июля в 23:01 по нашему времени и закончится 17 июля в 01:59. В максимальной фазе Полнолуния Луна окажется в 00:40. Влияние Козерога, как уже было сказано, вызовет диссонанс, поэтому все «темные» стороны вашей души могут подняться и дать о себе знать. И с этим придется справляться собственными силами. При этом стоит помнить, что искушение впасть в жертвенность и желание помочь себе могут привести к противоположному результату. Поэтому лучшая тактика на этот день — выжидательная.

Под влиянием Козерога события могут давить на психику: мир начнет казаться неприятным местом, где все против вас. Многие могут ощутить жестокость в сердце, начать искать врагов и виноватых. Астрологи также отмечают, что может появиться ненависть к окружающему обществу, а вместе с ней ощущение того, что именно от вас зависит устройство этого мира, словно вы были выбраны свыше, дабы изменить этот мир к лучшему. Тут снова нужно вспомнить, что затмение Луны порождает иллюзии, и не стоит принимать поспешных решений. Вместо успеха своей целью лучше сделать безопасность, предотвращение проблем, минимизацию ущерба.

В среду о себе могут дать знать хронические заболевания и психические нарушения, поэтому важно прислушиваться к своему телу, самочувствию и здоровью.

В такое время каждый из нас как бы со стороны увидит свои самые слабые стороны и сильные искушения. К счастью, знание — это личная сила. Воспользуйтесь этим, чтобы выйти из коридора затмений обновленным и готовым к новой жизни человеком.

Как избежать проблем и неудач

Луна управляет нашей душой, эмоциональными реакциями, шестым чувством. День без Луны, с одной стороны, освободит нас от необходимости обращаться к своей интуиции, снизит чувствительность, но с другой — даст волю разуму, который 17 июля вряд ли найдет верное решение. В этот день легко ошибиться, руководствуясь конкретикой, выгодой и логикой. Не стоит стремиться понять все умом, помните, что сегодня небеса проверяют наши души. Чем добрее и душевнее вы будете к миру и людям, тем надежнее застрахуетесь от проблем, неудач и ошибок.

Если 17 июля вы будете «не в себе», почувствуете усталость, станете слишком расчетливыми, значит, ваша душа опустела, ее необходимо насытить добротой, состраданием, принятием себя, людей и мира. В большей мере влияние Луны ощущают представительницы прекрасного пола, и им особенно важно быть внимательными к себе, своим эмоциям, предчувствиям и мироощущению.