Экс-солистка Serebro напомнила о себе, смутив фанатов откровенными фото

После того как 21-летняя певица пришла в "Серебро", её нередко стали сравнивать с коллегой Катей Кищук. Томные блондинки действительно похожи. Но помимо внешности их объединяет любовь к откровенным фото.

Татьяна выложила снимки в "Инстаграме", где у неё около 200 тыс. подписчиков. Девушка позировала, распустив длинные светлые волосы и чувственно открыв рот. Она надела почти сливающееся с цветом кожи бельё, но и его, похоже, хотела снять.

Подписчики с радостью встречают подобные фото фитоняшки родом из Казахстана — до музыкальной карьеры девушка успела поработать фитнес-тренером. Поклонники написали, что она прекрасно выглядит, и не забыли отметить, что она может потягаться с Кищук, хотя у той армия поклонников и побольше. Но некоторых такая демонстрация тела певицы смутила, несмотря на то что девушка в целом ведёт откровенный инстаграм.

"Лучше, чем Кищук",

"Фото, которые "пооткровеннее", всё так же набирают больше лайков",

"Разврат",

- написали подписчики под фото.