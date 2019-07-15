Плохой Петербург: чего не видят туристы (ФОТО)

На ситуацию немного повлиял чемпионат, к которому (и во время которого) экстренно исправляли самые заметные огрехи и красили фасады центральных улиц. Но чемпионат прошёл, и сегодня я хочу показать вам примеры того, как выглядит нетуристический Петербург недалеко от центра - в районе Обводного канала, пишет Zen.Yandex.ru.

Этот сгоревший дом стоит здесь несколько лет, и с ним ничего не собираются делать. И действительно, он не очень приметен со стороны улицы. А у кого-то - такой вид из окна.

Местами окна домов со стороны улицы выглядят так.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

А как вам такие жизнерадостные гаражи?

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Постепенно разрушаются не только дома, но и заборы.

И это - «норма».