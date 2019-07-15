Плохой Петербург: чего не видят туристы (ФОТО)

В своих постах я уже не раз упоминала, что большая часть исторической архитектуры Петербурга находится в плачевном и аварийном состоянии.
На ситуацию немного повлиял чемпионат, к которому (и во время которого) экстренно исправляли самые заметные огрехи и красили фасады центральных улиц. Но чемпионат прошёл, и сегодня я хочу показать вам примеры того, как выглядит нетуристический Петербург недалеко от центра - в районе Обводного канала, пишет Zen.Yandex.ru.
Этот сгоревший дом стоит здесь несколько лет, и с ним ничего не собираются делать. И действительно, он не очень приметен со стороны улицы. А у кого-то - такой вид из окна.
Местами окна домов со стороны улицы выглядят так.
А как вам такие жизнерадостные гаражи?
Постепенно разрушаются не только дома, но и заборы.
И это - «норма».
Я очень люблю Петербург, но считаю глупым отрицать наличие этой огромной проблемы, с которой власти города не делают практически ничего. Пока гром не грянет, как говорится.