Пн, 15.07.2019
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Плохой Петербург: чего не видят туристы (ФОТО)

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ФОТО: Zen.Yandex.ru

В своих постах я уже не раз упоминала, что большая часть исторической архитектуры Петербурга находится в плачевном и аварийном состоянии. 

На ситуацию немного повлиял чемпионат, к которому (и во время которого) экстренно исправляли самые заметные огрехи и красили фасады центральных улиц. Но чемпионат прошёл, и сегодня я хочу показать вам примеры того, как выглядит нетуристический Петербург недалеко от центра - в районе Обводного канала, пишет Zen.Yandex.ru

Этот сгоревший дом стоит здесь несколько лет, и с ним ничего не собираются делать. И действительно, он не очень приметен со стороны улицы. А у кого-то - такой вид из окна.

Местами окна домов со стороны улицы выглядят так.

ФОТО: Zen.Yandex.ru

А как вам такие жизнерадостные гаражи?

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Постепенно разрушаются не только дома, но и заборы.

И это - «норма».

Я очень люблю Петербург, но считаю глупым отрицать наличие этой огромной проблемы, с которой власти города не делают практически ничего. Пока гром не грянет, как говорится. 

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