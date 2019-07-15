Влад Топалов поделился трогательным фото с подросшим сыном

Совсем недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную свадьбу в Сорренто для своих друзей и родных, пишет Экспресс газета.
Напомним, что пара официально поженилась еще осенью прошлого года, незадолго до рождения сына, а уже летом устроила праздник.
После свадьбы Регина и Влад вместе со своим семимесячным сыном отправились в свадебное путешествие на Крит. Влюбленные прекрасно проводят время вместе, отдыхают и наслаждаются долгожданным отпуском.
Также супруги делятся в своих социальных сетях снимками из отпуска. Сегодня Влад Топалов разместил на своей официальной странице в инстаграме трогательный снимок с сыном, который за последнее время заметно подрос.
«Иногда хочется его сожрать! Мой! Самое крутое в прогулках для меня в этом периоде, когда он засыпает на мне... это ощущение не передать словами», — подписал кадр Топалов.
Поклонники пришли в полный восторг от трогательной фотографии отца и сына. «Какой хороший малыш»; «Очаровательное фото!»; «Папа и сын, так мило»; «Какие же вы милые»; «Это такое счастье!» — пишут в комментариях пользователи.