Влад Топалов поделился трогательным фото с подросшим сыном

Напомним, что пара официально поженилась еще осенью прошлого года, незадолго до рождения сына, а уже летом устроила праздник.

После свадьбы Регина и Влад вместе со своим семимесячным сыном отправились в свадебное путешествие на Крит. Влюбленные прекрасно проводят время вместе, отдыхают и наслаждаются долгожданным отпуском.

Также супруги делятся в своих социальных сетях снимками из отпуска. Сегодня Влад Топалов разместил на своей официальной странице в инстаграме трогательный снимок с сыном, который за последнее время заметно подрос.

«Иногда хочется его сожрать! Мой! Самое крутое в прогулках для меня в этом периоде, когда он засыпает на мне... это ощущение не передать словами», — подписал кадр Топалов.