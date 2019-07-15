Фото: звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

Известный участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о серьезной аварии, в которой серьезно пострадал, пишут Дни.ру.

Так телезвезда объяснил свое внезапное исчезновение. Гобозов опубликовал фотографию с больничной койки, на которой видны травмы головы.

Александр Гобозов в больнице. ФОТО: Instagram

« Просто я попал в аварию и пролежал в больнице десять дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо », — пояснил Александр.

Где именно произошло ДТП и другие подробности инцидента он не сообщил.