Фото: звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

Поклонники заметили, что уже больше недели бывший участник реалити-шоу Александр Гобозов не появляется в Сети, сообщает Пятый канал.
Известный участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о серьезной аварии, в которой серьезно пострадал, пишут Дни.ру.
Так телезвезда объяснил свое внезапное исчезновение. Гобозов опубликовал фотографию с больничной койки, на которой видны травмы головы.
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Где именно произошло ДТП и другие подробности инцидента он не сообщил.
Александр Гобозов воспитывает сына Роберта, которого ему родила другая участница «Дома-2» Алиана Устиненко. Их брак распался из-за разгульного образа жизни главы семейства.