Пн, 15.07.2019
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  • Фото: звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

Фото: звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

Александр Гобозов.

ФОТО: Instagram

Поклонники заметили, что уже больше недели бывший участник реалити-шоу Александр Гобозов не появляется в Сети, сообщает Пятый канал.

Известный участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о серьезной аварии, в которой серьезно пострадал, пишут Дни.ру.

Так телезвезда объяснил свое внезапное исчезновение. Гобозов опубликовал фотографию с больничной койки, на которой видны травмы головы.

Александр Гобозов в больнице.

ФОТО: Instagram

«Просто я попал в аварию и пролежал в больнице десять дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо», — пояснил Александр.

Где именно произошло ДТП и другие подробности инцидента он не сообщил.

Александр Гобозов воспитывает сына Роберта, которого ему родила другая участница «Дома-2» Алиана Устиненко. Их брак распался из-за разгульного образа жизни главы семейства.

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