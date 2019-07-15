«У них будут красивые дети»: Настю Каменских заподозрили в беременности
Популярная украинская певица Настя Каменских, заинтриговавшая Сеть постельным фото с мужем Потапом, вызвала жаркие споры новым снимком.
Звезда, не раз заявлявшая, что мечтает стать мамой, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в свободном комбинезоне. Поклонники рассмотрели под нарядом изменившуюся фигуру Насти и в который раз предположили, что она ждет ребенка.
«Ты беременная — одежда выдает», «У вас будут красивые детки», «Я одна заметила у нее живот? Ну беременна ж», — пишут в комментариях под фото.
Напомним, Настя Каменских вышла замуж за Потапа, роман с которым скрывала долгие годы.После свадьбы пара засыпала Сеть совместными фото, Потап хвастается роскошной фигурой жены в купальнике. Насте уже не раз приписывали беременность. Каменских несколько раз опровергала слухи о том, что ждет ребенка.