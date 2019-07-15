«У них будут красивые дети»: Настю Каменских заподозрили в беременности

Звезда, не раз заявлявшая, что мечтает стать мамой, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в свободном комбинезоне. Поклонники рассмотрели под нарядом изменившуюся фигуру Насти и в который раз предположили, что она ждет ребенка.