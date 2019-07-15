Голая Терешина наповал сразила поклонников талией после родов

Бывшая солистка группы Hi-fi Татьяна Терешина наповал сразила подписчиков худобой и тонкой талией спустя всего полгода после рождения второго ребенка. Артистка разместила в своем Instagram объявление о поиске виллы для отдыха на греческом острове Миконос. Текст она сопроводила снимком, на котором сидит на чемодане в одних трусах, шляпе и солнечных очках.

«Короче, я страшно бледная, приходится накручивать цвет кожи в фильтрах️, а пора бы и позагорать. Нам нужна красивая вилла на конец июля! Желательно с хорошей скидкой», — пояснила Татьяна.

Таня Терешина. ФОТО: Instagram