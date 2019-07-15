​Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски удивила неожиданным образом в новом видеоклипе

«Каждый ребенок – Человек. Это единственная мысль клипа. И ничего более, тем более политического, тут искать не надо. Большинство вещей мы придумывали с детьми. А началось все лет сорок назад, когда мне, ученику 5 класса, учительница сказала «кто ты вообще такой?!» Я тогда ответил: «Я – человек!» Мне это вспоминали до конца школы», – рассказал о клипе руководитель рекламного агентства «Studio of Marketing» Юри Кивит.