Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски удивила неожиданным образом в новом видеоклипе
Музыкальный проект Юри Кивита – детский коллектив «Кошки» – представил новую песню «Немальвина». В шуточном клипе на эту композицию депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски появилась в кадре в неожиданном амплуа.
Бывшая старейшина Ласнамяэ, а ныне депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски предстала перед зрителями в роли Лисы Алисы. И надо отметить, что образ получился весьма интересный. Впрочем, как и сам клип таллиннской группы «Кошки».
«Каждый ребенок – Человек. Это единственная мысль клипа. И ничего более, тем более политического, тут искать не надо. Большинство вещей мы придумывали с детьми. А началось все лет сорок назад, когда мне, ученику 5 класса, учительница сказала «кто ты вообще такой?!» Я тогда ответил: «Я – человек!» Мне это вспоминали до конца школы», – рассказал о клипе руководитель рекламного агентства «Studio of Marketing» Юри Кивит.
Работа над видеоклипом длилась полгода. А взрослые в процессе съемок отрывались, пожалуй, больше, чем дети.
Смотрите видео!