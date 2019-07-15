Пн, 15.07.2019
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  • ​Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски удивила неожиданным образом в новом видеоклипе

​Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски удивила неожиданным образом в новом видеоклипе
Смотрите видео!

ФОТО: Кадр из клипа

Музыкальный проект Юри Кивита – детский коллектив «Кошки» – представил новую песню «Немальвина». В шуточном клипе на эту композицию депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски появилась в кадре в неожиданном амплуа. 

Бывшая старейшина Ласнамяэ, а ныне депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски предстала перед зрителями в роли Лисы Алисы. И надо отметить, что образ получился весьма интересный. Впрочем, как и сам клип таллиннской группы «Кошки».

ФОТО: Кадр со съемок клипа

«Каждый ребенок – Человек. Это единственная мысль клипа. И ничего более, тем более политического, тут искать не надо. Большинство вещей мы придумывали с детьми. А началось все лет сорок назад, когда мне, ученику 5 класса, учительница сказала «кто ты вообще такой?!» Я тогда ответил: «Я – человек!» Мне это вспоминали до конца школы», – рассказал о клипе руководитель рекламного агентства «Studio of Marketing» Юри Кивит.

Работа над видеоклипом длилась полгода. А взрослые в процессе съемок отрывались, пожалуй, больше, чем дети.

Смотрите видео!

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