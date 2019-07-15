Пластическая операция или фотошоп? Подписчики спорят, что же певица Алсу сделала со своим носом

Однако 36-летняя звезда ответила, что к ее внешности причастны только родители, а вовсе не скальпель пластического хирурга. Большая часть подписчиков Алсу не поверила. «Мы помним вас до пластики», - написали ей поклонники и стали сравнивать ее внешность сейчас и в первых клипах. Многие уверены - нос был изменен, но пластика сделана очень качественно. Алсу при этом все отрицает. Она никогда не рассказывает, что для сохранения молодости вынуждена использовать пластическую медицину, хотя в этом для многих других звезд нет ничего постыдного.

В то же время нашлись и те, кто уверен артистка просто активно пользуется фотошопом. «Сейчас существует фотошоп, макияж делают совсем иначе, нежели раньше - контуринг, брови, даже губы сейчас проще пририсовать и закрасить, чем пойти и напичкать их чем то. Почему сразу операции? Посмотрите хотя бы ее видео. На видео у нее вполне прежний нос с небольшой горбинкой, уже поверьте, если себе нос переделывать, то горбинку в первую очередь убирают. Кстати, губы тоже если приглядеться на многих фото заметно, что это макияж так сделан, что они выглядят больше», - написали в комментариях защитники «натуральности» Алсу.