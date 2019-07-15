Популярная блогер получила тюремный срок за твит о наркотиках

Популярная турецкая блогер Пынар Карагез, известная под псевдонимом Pucca, приговорена к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы за «поощрение к употреблению наркотиков». Она также должна выплатить штраф в 66,6 тысячи турецких лир (более $11,5 тысячи).

Поводом для уголовного дела против девушки стал твит о наркотиках. В декабре 2018 года Pucca во время обсуждения сериала «Нарко» о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре написала, что некоторые люди вынуждены заниматься этим, чтобы прокормить детей.

— В Колумбии из-за тяжелой экономической ситуации в стране сотни тысяч людей зарабатывают себе на жизнь, продавая это. В Медельине благодаря наркоторговле люди приносят домой хлеб для своих детей, — гласил злополучный твит.