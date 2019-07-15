Таллиннские дни моря глазами москвича: вещи, которые по-настоящему шокируют (ФОТО)

Желая, видимо, осовременить открытие, и, вероятно, погоняться с чертовой Териберкой (хотя, чтобы с ней гоняться надо для начала взорвать весь Ноблесснер и бросить его в таком виде лет на 50 без средств к существованию), в акваторию выгнали военный корабль, поставили на него сцену и заставили на нем спеть Анне Вески и рэпера по кличке Reket. Само сочетание певицы для застолья (половина репертуара Анне Вески просто идеальна, чтобы сначала встряхнуть в себе съеденный на свадьбе салат, а потом в нем же и уснуть) и типичного представителя разговорного жанра под музыку это все равно что опустить селедку в сметану… Хотя, простите, я забыл, где нахожусь. Итак, первые полчаса концерта открытие, который начался с пафосной, но, к счастью, не очень длинной речи капитана упомянутого корабля (который при этом еще был до ужаса ржавым и вся эта красота была видна многочисленной публике усеявшей трибуны), выступал рэпер сольно. Хочется отметить, что с позиции вокального мастерства Reket особо не заморачивался. Высокие ноты звучали слабо и идеально настроенный звук это только подчеркивал. Прима выбралась на сцену только на 35-й минуте рэп-издевательства. Если ставка делалась на то, что Reket раскачает публику – то она провалилась – в публике двигаться и подпевать ему пытались смелые единицы. Появившаяся Вески, видимо, чувствуя предстоящий тартуский конфуз, тоже убила на повал, когда фактически не смогла спеть припев первой же песни. И ее тоже додумались испортить рэпом.