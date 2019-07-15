Таллиннские дни моря глазами москвича: вещи, которые по-настоящему шокируют (ФОТО)

В минувшие выходные состоялись очередные Дни Моря. Кто же смог раскачать толпу?
12-14 июля в Таллинне прошли Дни Моря. Не успел отгреметь певческий и танцевальный праздник, который смел с прилавков почти все, что можно быстро съесть на месте и вылизал подчистую ассортимент Lido и им подобных, как жителям и гостям столицы подвалило новое действие на несколько дней. Куча развлечений для детей, море пива по тройной цене, мороженого и крафтовых сладостей. А еще, в эти дни можно покататься на морском такси по цене трех поездок на автобусе. Ну и послушать за 20 евро Мейстеряана в 4 утра на рассветном концерте.
Лирическое отступление...
Словно назло милые соседи из России наметили очередной Арктический фестиваль в поселке Териберка Мурманской области на те же даты. Вы удивитесь – но там происходило примерно то же самое. Почему я обратил внимание на фестиваль в тысяче километров от Петербурга? Да потому что благодаря господину Звягинцеву и его Левиафану дыра под названием Териберка, куда даже нет нормальной асфальтированной дороги, резко вошла в моду. Так что вполне приличную долю туристов данное место, вполне заслуживающее характеристики описываемой не самой приятной частью тела бройлера, могло перетянуть и перетянуло. Даже несмотря на то, что Териберка своими ценами затыкает за пояс Таллиннские дни моря одной левой. Даже пытаться не нужно. Хотя да, пива Saku, стоящего за пол-литра 1.30 там за 4 евро не попробуешь, поскольку экспорт эстонского пива в незалежную империю крайне скуден.
Автобусы - переполнены
Вернемся же в Таллинн. Словно чувствуя конкуренцию с северным соседом, организаторы Дней моря решили удивить. Расширили географию мест – теперь автобусы забиты не только в сторону Леннусадама, но и в Какумяэ (куда ходят еще хуже в плане графика). Первое ярчайшее впечатление проводимых дней – это мастер-класс по укладке шпрот пассажиров в 73-й автобус, следовавший в половину восьмого в сторону Летной гавани. На Виру он уже пришел весьма солидно упакованным, а на бульваре Мере уже не смог вместить всех желающих. Стоявшие на остановке у Горхолла просто пошли, понурив голову дальше. Пешком. Непродуманность логистики оказалась налицо (81-й запустили только в субботу, и он не захватывал центр). Свою ошибку транспортники осознали позже (им просто никто не сообщил о проведении массового мероприятия в гавани, а на рекламные плакаты, которыми увешан весь Таллинн, они не смотрят, так как заняты решением проблемы с перекрытием Лаагна-теэ) – после восьми 73-й был замечен в паре. Ну и расписание оного тоже полетело – автобусы ходили с 10-минутным опозданием. При этом концентрация людей была одинаково плотной на всех трех площадках, стартовавших в пятницу. Аттракцион «Ад социопата» у организаторов получился на все сто процентов.
На Днях Моря работало 4 сцены. А в день открытия даже 5. При этом самая большая площадка перед сценой оказалась в Ноблесснере, где выбор артистов оказался весьма специфическим. А вот самое вкусное (как оказалось) в первый день, отправилось в старую гавань под шатер самой маленькой сцены фестиваля. Но обо всем по порядку.
О шоу-программе
Желая, видимо, осовременить открытие, и, вероятно, погоняться с чертовой Териберкой (хотя, чтобы с ней гоняться надо для начала взорвать весь Ноблесснер и бросить его в таком виде лет на 50 без средств к существованию), в акваторию выгнали военный корабль, поставили на него сцену и заставили на нем спеть Анне Вески и рэпера по кличке Reket. Само сочетание певицы для застолья (половина репертуара Анне Вески просто идеальна, чтобы сначала встряхнуть в себе съеденный на свадьбе салат, а потом в нем же и уснуть) и типичного представителя разговорного жанра под музыку это все равно что опустить селедку в сметану… Хотя, простите, я забыл, где нахожусь. Итак, первые полчаса концерта открытие, который начался с пафосной, но, к счастью, не очень длинной речи капитана упомянутого корабля (который при этом еще был до ужаса ржавым и вся эта красота была видна многочисленной публике усеявшей трибуны), выступал рэпер сольно. Хочется отметить, что с позиции вокального мастерства Reket особо не заморачивался. Высокие ноты звучали слабо и идеально настроенный звук это только подчеркивал. Прима выбралась на сцену только на 35-й минуте рэп-издевательства. Если ставка делалась на то, что Reket раскачает публику – то она провалилась – в публике двигаться и подпевать ему пытались смелые единицы. Появившаяся Вески, видимо, чувствуя предстоящий тартуский конфуз, тоже убила на повал, когда фактически не смогла спеть припев первой же песни. И ее тоже додумались испортить рэпом.
А в это время в Париже на малой сцене в старой гавани уже готовились к выступлению Стиг Ряста и Виктор Кроне, которые, видимо, считают, что место в двадцатке – это то, о чем мечтало руководство ERR, назначая Томми Рахула на место Нормета. В итоге, вместо получасового концерта парочка развлекала публику час. И, в отличие от зажигавших на корабле Примы и рэпера, смогли раскачать зал. Однако, акустический концерт звучал крайне однообразно, одна песня перетекала в другую. Два исполнения эпохального «Шторма» наглядно показывали, что за якобы 3 года совместного творчества, Стиг (которого Виктор назвал настоящим сокровищем) написал Виктору от силы 3-4 песни, которые были похожи, как пациенты в лепрозории. Так что, в основном солировал Стиг – из своих знаковых песен он спел все, но, по какой-то неясной причине, не стал включать в «Goodbye to yesterday» партию Виктора вместо Элины Борн. Ну и самым ужасным во всем этом стало заявление Виктора в рамках второго исполнения «Шторма» о повторной попытке съездить на Евровидение от Эстонии с песней Стига… Тут возникает вопрос – а никого не смущает, что последние шесть участий на Евровидение съездили песни всего 3-х композиторов? Если не заметили – посчитайте статистику и запретите им участвовать в Лауле на будущий год.
Развлечения
Кстати – музыкальная палитра артистов фестиваля весьма разнообразна – тут вам и фольклористы из Kruuv, которых обозвали «танцевальной музыкой» (вот поставьте их рядом с Caater и поймите что такое танцевальная музыка), и более традиционные Герли Падар, Lenna или сладенький и соблазнительный Уудо Сепп. Даже про Kõrsikud есть шанс вспомнить вечером воскресенья в Какумяэ. Однако, самый морской коллектив Эстонии, название которого открыто иллюстрирует одно из событий в рамках Дней моря, по какой-то причине не стали звать. Я имею в виду таллиннский Regatt. Либо Юргенсон сотоварищи слишком много попросили, либо их последний сингл не зашел организаторам.
Помимо музыкальной составляющей, ну и катающихся туда-сюда кораблей за 20 евро фестиваль пытался удивить кийкингом (это круто, это мечта беременных женщин и людей которые боятся высоты и, но при чем тут море), сапбордами (для не знающих – то же что и серфинг, но с веслом) и даже драками голых мужиков в песке аккуратно названными «Чемпионат Эстонии по пляжной борьбе». И это только часть того, что входило в состав фестивальной движухи этих трех дней.
А чем же ответила Териберка? Мерзкой погодой (+6). Как и всегда депрессивными пейзажами и тотальным запустением. Несмотря на то, что уже лет пять этот населенный пункт является туристской Меккой Мурманской области. Состав участников концертной части выглядел весьма солидным – тащили на себе программу рокеры «Ундервуд» и «Кирпичи», заскочили парочка малоизвестных групп из Норвегии и США. Все остальное отдали на откуп местным коллективам. (В принципе, это равносильно проведению где-нибудь на острове Кихну феста, где главными артистами стали Maria Stuart и какой-нибудь Tuberkuloited, в нагрузку к ним притащили из Финляндии что-то типа Valvomo и до кучи каких-нибудь малоизвестных канадцев. Все остальное отдать на откуп местным). В принципе – заявление о том, что Териберка увела у Дней моря часть питерских туристов себя не оправдало, так как фанатов Tuberkuloited на трибунах открытия в Ноблесснере и возле них не наблюдалось хронически.
Так что, если вы еще и оцените фотографии с места событий, то станет ясно, что 15 минут в забитом под завязку 73-м можно спокойно пережить и посчитать эту давку небольшим недочетом, а давшую петуха Анне Вески оправдать стрессом на почве видения сломанной в Тарту техники. Но если вы хотите попробовать Saku – лучше сгоняйте в супермаркет…