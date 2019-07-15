Знаки Зодиака, у которых не сбываются гороскопы

Рыбы

У них очень хорошо развита интуиция: представители знака сами знают, что произойдет с ними в будущем и хорошо предчувствуют беду и опасности. Мнение звезд им нужно, только чтобы удостоверится в собственной правоте. Кстати, настоящих экстрасенсов, гадалок и астрологов от шарлатанов они отличают на раз.

Девы

Представители знака слишком рациональны, чтобы верить в высшие силы. Они не умеют правильно трактовать подсказки, которые дают звезды, поэтому часто ошибаются в выводах, потом винят во всем астрологов и в итоге разочаровываются в предсказаниях, считая, что могут рассчитывать только на себя.

Козероги

У них очень слабая энергетика, которая не дает нужной связи с космосом. Иногда им кажется, что от них отвернулись сами звезды, настолько непредсказуемо их будущее. Постоянные депрессии и неуверенность в себе тоже не добавляют Козерогам очков: иногда кажется, что представители знака не верят даже сами в себя, не то что в свое будущее.

Скорпионы

Они слишком критично относятся к жизни, чтобы оставить в ней места для чуда. Кроме того, Скорпионы очень самоуверенны и не терпят, чтобы их жизнью управлял кто-то другой (даже движение планет). Любое предсказание и предостережение кажется им смешным или глупым, даже если события их жизни сходятся с подсказками судьбы.

Весы