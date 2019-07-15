42-летняя Инна Маликова восхитила поклонников девичьей фигурой в купальнике

Поклонники Инны Маликовой не устают восхищаться ее молодостью и красотой. 42-летняя женщина выглядит как минимум на десять лет моложе своих лет, и это не преувеличение. «Как вы считаете, в каком возрасте начинается старость?», — написала певица под новым снимком, на котором она запечатлена на лежаке в купальнике, пишет Passion.ru.
«Инночка, фигура супер, загар блеск! А старость, да ну ее на ф*г», «Негоже о старости рассуждать, публикуя такие фотографии»,«Инночка, вы прекрасны!!! Главное, чтобы у вас всегда душа оставалась молодой», «Инна, с таким образом жизни, как ваш — НИКОГДА», «Если это не фотошоп, то Вы, Инна, практически идеальны», «Инна, вам она еще долго не грозит!) Вы отлично выглядите», — обсуждают поклонники.
Помимо хорошей генетики, поддерживать фигуру и молодость кожи Инне Маликовой помогает правильное питание и спорт.
А как считаете вы, когда начинается старость?