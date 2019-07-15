42-летняя Инна Маликова восхитила поклонников девичьей фигурой в купальнике

«Инночка, фигура супер, загар блеск! А старость, да ну ее на ф*г», «Негоже о старости рассуждать, публикуя такие фотографии»,«Инночка, вы прекрасны!!! Главное, чтобы у вас всегда душа оставалась молодой», «Инна, с таким образом жизни, как ваш — НИКОГДА», «Если это не фотошоп, то Вы, Инна, практически идеальны», «Инна, вам она еще долго не грозит!) Вы отлично выглядите», — обсуждают поклонники.